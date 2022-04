Churer Rheintal : Wolfshybride abgeschossen

Ende vergangener Woche wurde ein mutmasslicher Wolfshybride im Churer Rheintal durch die Wildhut erlegt. Das Tier ist vermutlich aus dem Piemont (I) eingewandert.

Ende Dezember 2021 wurde der Kanton Graubünden über Nachweise eines beigefarbenen Wolf‑Hund‑Hybriden bei Domodossola (I) informiert. Laut den Informationen aus Italien deutete das aussergewöhnlich helle Erscheinungsbild und die räumliche Abfolge der Nachweise dieses Tieres stark darauf hin, dass es sich um einen abwandernden Nachkommen aus einer bekannten Wolf‑Hund‑Verpaarung in der Region Alessandria (I) im Piemont handeln dürfte. Nachdem es im Verlauf des Januars einzelne Nachweise des vermeintlichen Hybriden zuerst in der Nähe von Domodossola (I) und später im Tessin gab, traten in den vergangenen Wochen Hinweise auf, dass sich das Tier im Churer Rheintal aufhielt. Das teilte das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden am Freitagmorgen mit.