Gerichtsprozess in München : Wolfsmasken-Vergewaltiger steht vor Gericht

Im Sommer 2019 kam es in der deutschen Grossstadt München zum Angriff auf ein 11-jähriges Mädchen. Nun hat der Gerichtsprozess gegen den mutmasslichen Täter begonnen.

In München hat der Prozess gegen den mutmasslichen Vergewaltiger in einem aufsehenerregenden Fall vom Sommer 2019 begonnen. Der 45-jährige Angeklagte wird beschuldigt, sein Opfer, ein 11-jähriges Mädchen, in ein Gebüsch gezerrt und schwer sexuell misshandelt zu haben. Während der Tat trug der Mann eine Wolfsmaske, welche Ermittler später in einem Abfallcontainer in der Nähe seines Wohnortes fanden.