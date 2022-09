Glarus: Wolfsrisse sollen durch Tore und Stromzäune verhindert werden

Die gängigen Massnahmen im Herdenschutz sollen alle Nachteile haben. Durch die massiven Schäden in diesem Sommer ist der Kanton Glarus gezwungen, rasch zu agieren.

Von der Brücke her hängen Drähte runter, die unter Strom stehen und wie ein Vorhang fungieren.

Derweil wird in Graubünden bekannt, dass ein Wolf zum Abschuss freigegeben wird.

Der Herdenschutz wird durch die Zunahme des Wolfsbestandes in der Schweiz immer kostenaufwendiger. Auch die Schutzwirkung des Einzäunens der Herde sinkt. Der Kanton Glarus hat sich aus diesem Grund eine neue Schutzmassnahme einfallen lassen. «Der Kanton führte mit allen verantwortlichen Parteien im vergangenen Jahr eine Lagebesprechung des Herdenschutzes durch», sagt Reto Glarner, Herdenschutzbeauftragter im Kanton Glarus. Bei dieser Besprechung wurde eine bauliche Massnahme erarbeitet: eine Talsperre, die verhindern soll, dass der Wolf überhaupt erst auf die Alp vorrücken und die Tiere gefährden kann. Auf der Alp befinden sich rund 550 Schafe und 130 Grosstiere.

Der Pilotversuch wird dieses Jahr das erste Mal auf der Alp Sand unterhalb des Tödi durchgeführt. Die Alp liegt in einem Talkessel, umgeben von Felswänden. Zum Eingang in den Kessel führt lediglich eine Schotterstrasse, welche durch ein Tor abgesperrt ist. «Der Rest des steilen Terrains ist via Zaun, der unter Strom steht, abgesperrt», sagt Reto Glarner gegenüber dem SRF-«Regionaljournal». Für andere Alpen, die offener gelegen sind, ist eine solche Massnahme nicht praktikabel.