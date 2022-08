Kanton Graubünden legt Zahlen zu den Grossraubtieren vor

In den letzten zwölf Monaten wurden 47 verschiedene Wölfe genetisch identifiziert. «Grundsätzlich ist überall von Wolfspräsenz auszugehen», schreibt das Amt. (Symbolbild)

In einem Quartalsbericht des Bündner Amts für Jagd und Fischerei wird bekannt, dass in den letzten zwölf Monaten 47 verschiedene Wölfe genetisch identifiziert worden sind. In den letzten 24 Monaten seien es gar 82 unterschiedliche Wölfe gewesen. Da es offen sei, wo die Wölfe hingingen, handele es sich nicht um eine Bestandsschätzung. «Grundsätzlich ist überall von Wolfspräsenz auszugehen», schreibt das Amt.