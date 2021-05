Freienbach SZ - Wolfsrüde wird auf der A3 angefahren und getötet

Kurz vor der Ausfahrt bei Wollerau SZ kam es am Montagabend auf der Autobahn A3 zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug und einem Wolf.

Der Kadaver wird nun an der Universität Bern untersucht.

Wildunfall im Kanton Schwyz: Um 23.53 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz am Montag die Meldung über eine Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Grossraubtier. Ereignet hatte sich diese auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich kurz vor der Ausfahrt bei Wollerau SZ, wie es in einer Mitteilung heisst.