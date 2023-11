Landwirt filmt Wolf in Rümlang ZH: Kanton warnt Tierhalter

In Rümlang ZH wurde ein Wolf gesichtet: Eine Leserreporterin habe am Dienstag eine SMS erhalten, in der über eine Sichtung in Rümlang informiert wird. In der Nachricht der Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich steht, dass die Meldung als zuverlässig erachtet wird, berichtet «ZüriToday». Tierhalterinnen und -halter sollen ihre Tiere die nächsten Tage während der Nacht einstallen oder anderweitig schützen.