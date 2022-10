Istanbul : Wolkenkratzer steht in Flammen – Feuer erfasst gesamte Fassade

Ein Feuer brach in einem 24-stöckigen Gebäude im Istanbuler Stadtteil Kadıköy aus. Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

In der türkischen Grossstadt Istanbul hat am Freitagabend ein Hochhaus Feuer gefangen.

Die Feuerwehr hat einen Brand an einem 24 Stockwerke hohen Wohnhaus in Istanbul unter Kontrolle gebracht. Das schrieb der Bürgermeister der grössten Stadt der Türkei, Ekrem İmamoğlu, am Samstagabend auf Twitter. Das Feuer hatte Teile der Fassade fast über die gesamte Höhe des Gebäudes erfasst, wie auf Bildern – unter anderem der Istanbuler Feuerwehr – zu sehen war.