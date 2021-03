Valora betreibt in der Schweiz die Filialen von K Kiosk,…

Ein weiterer grosser Player soll ebenfalls an Valora interessiert sein.

Valora betreibt die Filialen von k kiosk, Brezelkönig und Avec an begehrten Standorten.

Migros oder Coop sollen an einer Übernahme von Valora interessiert sein.

Valora betreibt in der Schweiz die Filialen von k kiosk, Brezelkönig und Avec. In der Pandemie haben die Läden an Bahnhöfen und anderen sonst gut besuchten Orten gelitten. 2020 hat die Valora einen Verlust von 6,2 Millionen Franken und einen Umsatzrückgang von 16,7 Prozent eingefahren. Valora erwartet jedoch für Ende 2021 eine vollständige Erholung, wie eine Analyse der ZKB festhält.