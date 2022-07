Work-Life-Balance: «Wollen nur 3 Tage arbeiten» – Europa-Park-Chef wettert gegen Generation Z

Das gehe gar so weit, dass Mack sich derzeit nicht einmal traue, ein neues Hotel zu bauen. Dieser Umstand mache dem Europa-Park-Chef «enorm zu schaffen». «Zum Glück steht der Wasserpark mit Hotel schon, wo wir vor der Pandemie auf einen Schlag mehrere Hundert Menschen einstellen mussten. Heute, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, würde ich mir das nicht zutrauen», sagt Mack. Die Begriffe « Work-Life-Balance » und «Homeoffice» bereiteten dem deutschen Unternehmer Kopfschmerzen. Jüngere Bewerberinnen und Bewerber hätten zu hohe Ansprüche, kritisiert der Park-Chef. «Da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten – dabei haben die das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen.» Als «riesiges Problem» bezeichnet Mack auch das Thema Homeoffice. «Nicht strukturell, das wäre für viele möglich, aber wenn ich an die Gleichbehandlung denke: Das geht einfach nicht.»

Lohnerhöhungen lösen das Problem nicht

Der Europa-Park habe bereits auf die Forderungen nach Work-Life-Balance und Homeoffice mit Lohnerhöhungen reagiert. Dies, obwohl man bereits jetzt schon weit mehr als die Mindestlöhne zahle. Wenn die erste Frage der Bewerbenden jedoch laute «Muss ich auch am Wochenende arbeiten?», helfe auch das nicht. Mack betont, dass er selber ebenfalls an den Wochenenden arbeite und damit seinen Angestellten das vorleben wolle, was er von ihnen erwarte. «Wenn unsere stärksten Tage im Park die Wochenenden sind, kann ich nicht schön in die Ferien fahren, wenn meine Mitarbeiter hart arbeiten. Ich muss genauso vor Ort sein», so Mack.

Gastrobranche versucht, Gegensteuer zu geben

Vor dem Kulturhotel Guggenheim in Liestal hat am Mittwochnachmittag der Verband Gastro Baselland spontan einen Stand auf die Beine gestellt, wie die «Basler Zeitung» weiter berichtet. Vier Lehrlinge aus der Gastrobranche haben dort Paella zubereitet und Drinks angeboten, um interessierte junge Menschen für einen Job in der Branche anzuwerben. In der Gastrobranche könne man schnell «ein Rockstar» werden, sagt Co-Präsidentin Fabienne Ballmer. Man habe als Koch oder Köchin die Möglichkeit, «schnell bekannt zu werden» und sei immer «nah dran an der Glamourwelt».



Aber auch sie beobachte den Wandel bei den Jugendlichen: Die Generation Z lege grösseren Wert auf eine Work-Life-Balance. Das sei keine Faulheit. «Die älteren Generationen müssen sich bewusst werden, dass es gut ist, geltende Arbeitsbedingungen kritisch zu hinterfragen», so Ballmer.