Kein Angriff auf die SVP: Darum verzichten Grüne auf Kandidatur für den Bundesratssitz von Ueli Maurer

Die Grünen stellen keine Kandidatur. Sie wollten keine Energie in einen Kampf investieren, in dem die Entscheidung schon gefallen sei. Die Bundesratsparteien verhinderten eine Politik, die den Herausforderungen Klimakrise gerecht würden. Die Grünen wollen auf die Strasse und sich vorbereiten für den Wahlkampf um die Wahlen 2023. «Dann kann die Stimmbevölkerung denen, die jetzt an der Macht sind, einen Denkzettel verteilen.»