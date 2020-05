Demos in der ganzen Schweiz

In Bern, St. Gallen, Zürich und Basel gingen mehrere Hundert Menschen auf die Strasse, um für ihre Grundrechte einzustehen. In Bern waren Transparente mit «Der Bundesrat entmündigt das Volk» oder «Grundrechte sind unantastbar, insbesondere in Krisen» zu lesen. Andere Demonstrierende hielten Kartonschilder mit «Eidgenossen lassen sich nicht impfen» und «Medien sind das Virus» in die Höhe, wie die Berner Zeitung berichtet.