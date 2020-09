Lütisburg Station SG, 08.09.2020: Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Wilerstrasse in Richtung Bütschwil. Er schlief am Steuer ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses wurde in der Folge in zwei weitere geschoben. Das letzte Auto in der Reihe konnte nicht mehr abbremsen, weshalb dieses leicht auf das Heck des Autos vor ihm auffuhr. Drei Personen, darunter der Unfallverursacher, wurden verletzt.