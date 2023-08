Blondierte Haare werden dank Barbie-Film zum Frisuren-Trend

Sage und schreibe 83 Prozent mehr – so krass stieg die globale Nachfrage nach platinblonden oder pink gefärbten Haaren innerhalb von vier Wochen vor dem Kinostart des aktuellen «Barbie»-Films . Die Zahl ergibt sich aus den Daten der weltweit grössten Buchungsplattform für Schönheitsdienstleistungen, Fresha. Spürt man diesen Anstieg auch in der Schweiz?

«Barbie wird als Inspiration erwähnt»

Das sieht nicht überall so aus – Julia Gehring ist Coiffeuse bei The Colorst in Meilen und vermutet, dass die Schweiz noch etwas Zeit braucht: «Solche Trends beginnen oft in den USA und schwappen erst später zu uns herüber. Aktuell bemerken wir noch nicht viel. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass bald ein Hype losgeht.» Was du beachten musst, wenn du selbst bald eine blonde Mähne willst, liest du hier.