Wollte dieser Pilot all seine Passagiere in den Tod reissen?

Darum gehts Am Sonntag versuchte ein Mann an der US-Westküste, während des Fluges die Triebwerke auszuschalten.

Damit hätte Joe Emerson, selbst Pilot bei der Airline, 83 Menschen in den Tod gerissen.

Nun versuchen die Ermittler, bei dem als tadellosen Piloten bekannten Familienvater ein Motiv auszumachen.

Am Sonntag tat Joseph Emerson das Undenkbare: Der Pilot, der zwar als Passagier an Bord einer Embraer 175 von Seattle nach San Francisco unterwegs war, während des Fluges aber auf einem Klappsitz im Cockpit hinter den beiden Piloten sass, versuchte, die beiden Triebwerke in der Luft auszuschalten. Der 44-Jährige war plötzlich aufgestanden und hatte die Hebel des Feuerlöschsystems gezogen, welche die Treibstoffzufuhr zu den Triebwerken unterbrechen. Die Piloten der Maschine reagierten aber sofort und stellten die beiden T-förmigen Hebel zurück, bevor die beiden Turbinen ausgehen konnten. «Nachdem die Hebel gezogen wurden, verbleibt noch ein Rest Kraftstoff in den Leitungen», liess Alaska Airlines verlauten.

Alle Überprüfungen bestanden

Emerson wurde niedergerungen und bis zur unplanmässigen Landung in Portland, Oregon, festgehalten. Dort wurde er festgenommen und in Haft gesetzt. Nun wird Emerson wegen 83-fachen Mordversuches und 83-facher Gefährdung angeklagt. Die Ermittlungen hat das FBI übernommen. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte mit, dass sie andere Fluggesellschaften über die vorläufigen Einzelheiten des Vorfalls informiert habe und dass diese nicht mit dem «aktuellen Weltgeschehen» zusammenhänge, was sich offenbar auf den Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas bezieht.

Die grösste Herausforderung für die Ermittler dürfte sein, das Motiv des zweifachen Vaters herauszufinden. Denn Emerson flog seit über 20 Jahren für Alaska und hatte erst vergangenen Monat die periodische Gesundheitsüberprüfung bestanden. «Während seiner gesamten Laufbahn absolvierte Emerson seine vorgeschriebenen medizinischen FAA-Zertifizierungen in Übereinstimmung mit den behördlichen Anforderungen, und zu keinem Zeitpunkt wurden seine Zertifizierungen verweigert, ausgesetzt oder widerrufen», sagte Alaska Airlines in einer Erklärung. Den Passagieren war nach dem Vorfall mitgeteilt worden, Emerson habe einen Nervenzusammenbruch erlitten.

«Er liebte seinen Job»

Auch Bekannte verstehen die Tat nicht. «Er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein. Da war nichts Ungewöhnliches an ihm», sagt Emersons Nachbar Ed Yee. Dessen Frau Karen fügt an: «Sie sind hervorragende Nachbarn. Er ist ein fantastischer Vater und spielt die ganze Zeit mit den Kindern. Er ist sehr freundlich und einfach ein toller Kerl.» Sie könne sich keinesfalls vorstellen, dass er anderen Menschen etwas antun könne. Emerson habe sich auch nie negativ über seinen Job geäussert. «Er schien seine Arbeit zu lieben», so Nachbar Lou Rossi, der früher selbst flog. «Er verbrachte viel Zeit mit Training.»

Joshua Skule, ein ehemaliger FBI-Geheimdienstoffizier, sagte gegenüber CBS News, dass Bundesermittler nun Emerson durchleuchten würden. «Sie werden das Leben dieser Person auslegen», so Skule. «Sie werden seine sozialen Medien, alle seine Computer und Telefone durchgehen.» Ob sie das Rätsel seines Ausrasters lösen können, wird sich zeigen müssen.

