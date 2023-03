Nur Pep Guardiola kann Erling Haaland stoppen

Mit seinem Fünferpack egalisierte er einen Tor-Rekord von Lionel Messi und Luis Adriano. Nur diese zwei Akteure schafften es, in der Champions League in einem Spiel so viele Treffer zu erzielen. Das war aber nicht der einzige Rekord des Norwegers. Der 22-Jährige erzielte am Dienstagabend seine Treffer 29 bis 33 in der Königsklasse. Für die 30er-Marke brauchte er nur 25 Spiele – zuvor hielt die niederländische Legende Ruud van Nistelrooy diesen Rekord. Er benötigte 34 Partien.