Thun: Wollte er seine Frau mit einem Hula-Hoop töten?

Blutüberströmt suchte eine Frau in der Nacht auf den 9. November 2022 die Notaufnahme auf. Sie wies eine grosse Wunde auf der Stirn auf, an der die Haut herunterhing, sowie mehrere kleineren Wunden, Schürfungen und einen Nasenbeinbruch. Bei der Untersuchung im Spital gab die Geschädigte an, dass ihr Mann ihr die Verletzungen zugefügt habe. Als Tatwerkzeug soll er unter anderem einen alten Hula-Hoop-Reifen verwendet haben, der aus Segmenten zusammengesetzt war. Das rechtsmedizinische Gutachten bestätigte, dass die Wunde am Kopf der Frau von einem der Segmente hätte verursacht werden können.