David Degen - «Wollte ihn nicht anzählen» – FCB-Boss entschuldigt sich für Trainer-Aussage

Transfers, Ziele und Kritik am Umgang mit der Jugendakademie in den letzten Jahren. Der FC Basel hat am Dienstag ein Interview mit Club-Boss David Degen veröffentlicht. Die wichtigsten Aussagen.

Darum gehts Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte hat der FC Basel ein Video mit Club-Boss David Degen veröffentlicht.

Darin spricht er über das aktuelle Transferfenster und die Ziele bis zum Saisonende.

Ausserdem spricht er auch nochmals über seine Aussagen, die zu Spekulationen über eine Entlassung von Trainer Patrick Rahmen geführt haben.

Kurz vor dem Rückrundenstart in der Super League und dem Ende des Transferfensters veröffentlicht der FC Basel am Dienstag ein Video mit Club-Boss David Degen. Die wichtigsten Aussagen:

Über die Trainerdiskussion um Patrick Rahmen

Nach der Hinrunde gab David Degen im Dezember dem «Blick» ein Interview, welches eine Trainerdiskussion um Patrick Rahmen massiv anfeuerte. Es gab kein Entlassungs-Dementi, keine Rückendeckung und keine positive Analyse zur ersten Saisonhälfte – «wir wurden damit den Ansprüchen des FC Basel nicht gerecht.»

Nun rudert Degen zurück: «Ich wollte nie öffentlich einen Trainer anzählen. Ich entschuldige mich dafür, wenn das so rübergekommen ist, das war nicht meine Absicht.» Der FCB stehe aber trotzdem für mehr, als man bisher gezeigt habe. «Das war die Message, die ich nach aussen geben wollte.» Man habe positive und konstruktive Gespräche mit Rahmen geführt. Zu den neuen Co-Trainern Boris Smiljanic und Guillermo Abascal sagt Degen: «Wir haben Charaktere gewonnen, die Rahmen in gewissen Bereichen komplettieren. Ich bin überzeugt, dass das fruchtet.»

Über Transfers und Arthur Cabral

Die Neuzugänge Emmanuel Essiam und Noah Katterbach habe man schon seit Sommer verpflichten wollen. Von beiden hält Degen sehr viel: «Ich bin ultra happy, dass es mit Noah geklappt hat. Ich halte auch sehr viel von seiner Persönlichkeit.» Essiam habe ein «unheimliches» Potenzial. «Er ist ein dynamischer, zentraler Mittelfeldspieler und ich freue mich auf seine Einsätze.» Aktuell sei der 18-jährige Ghanaer noch verletzt. «Ich glaube, es ist nichts Schlimmes und ich hoffe, er ist baldmöglichst zurück.»

Bei Topscorer Cabral, der kurz vor einem Wechsel zur AC Fiorentina in die Toskana steht, glaubt Degen an hektische Tage bis zum Ende des Transferfensters am 31. Januar. «Ich kann heute nicht sagen, ob er geht oder nicht. Es muss für alle Seiten stimmen.» Degen stellt zudem klar: «Wenn Cabral geht, sind wir gerüstet. Wir arbeiten seit Wochen und Monaten an möglichen Ersatzlösungen.»

Generell habe alles, was der FCB bei der Kaderplanung umsetze, einen Plan und eine Strategie dahinter. «Das sind nicht einfach Hauruck-Aktionen – das sind alles Entscheidungen, die den Club voranbringen sollen», so Degen. Dabei gehe es nicht um ihn oder sonst jemanden im Club. «Der FCB ist eine Herzensangelegenheit.»

Über die FCB-Ziele in der aktuellen Saison

«Ziel ist ganz klar: In der Meisterschaft so lange wie möglich vorne mitzuspielen und die Chance wahren, den Titel zu holen.» Das Ziel müsse von allen sein, das Maximum rauszuholen. Das gilt auch für die Conference League, wo der FCB im Achtelfinal steht. «Ich bin ganz offen. Der Final in Tirana ist möglich, aber es braucht bei jedem Spiel 100 Prozent von jedem. Mein Ziel ist natürlich Tirana, aber es braucht auch immer ein bisschen Glück.» Das Cup-Aus gegen Erstligist Etoile Carouge nervt den FCB-Boss derweil auch drei Monate später noch: «Das ist ein No-Go. Das darf uns nicht passieren.»

Über die Jugendspieler des FC Basel

«Die Jugendakademie des FCB ist das Herzstück des FCB. In der Vergangenheit wurde in der Jugend aber vieles versäumt, vor allem bezüglich Mentalität und DNA», so Degen. Das sei nicht vorgelebt worden. «Profifussballer zu sein, ist ein sehr privilegierter Job und das müssen sie jeden Tag vorleben, mehr machen als die anderen – das verstehen heute viele nicht», kritisiert der ehemalige Profi. Im Moment gebe es in der Schweiz keine Spieler von der Qualität, die Degen sich beim FCB wünsche. «Wir haben im Nachwuchs einen Wandel vollzogen und wenn alles klappt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eigene Nachwuchsspieler auf dem Platz spielen werden.»

