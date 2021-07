Kantonalgefängnis Frauenfeld TG : Wollte Islamist aus der Haft heraus seine Frau ermorden lassen?

Das mutmassliche IS-Mitglied Azad M. sitzt in Frauenfeld im Gefängnis. Nun werden von dort neue Vorwürfe gegen den Mann laut.

1 / 2 Azad M. sitzt derzeit im Kanton Thurgau hinter Gittern. ajv.tg.ch Der Mann soll sich im Gefängnis neuer Delikte schuldig gemacht haben. ajv.tg.ch

Darum gehts Gegen den zu 70 Monaten Haft verurteilten früheren Vorbeter der Winterthurer An’Nur-Moschee Azad M. werden neue Vorwürfe erhoben.

So soll er Mitgefangene ängstigen und sogar versucht haben, den Mord an seiner früheren Ehefrau in Auftrag zu geben. Ein neues Verfahren wurde eingeleitet.

Am Mittwoch steht der Iraker in Belinzona erneut vor Gericht.

Im Mai 2017 wurde Azad M., der frühere Vorbeter der An’Nur-Moschee in Winterthur, vor seiner Wirkungsstätte verhaftet und sitzt seit da hinter Gittern. 2020 verurteilte ihn das Bundesstrafgericht unter anderem wegen Unterstützung der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat zu 70 Monaten Gefängnis. Doch auch im Kantonalgefängnis Frauenfeld, wo der irakische Kurde einsitzt, soll er sich neuer Delikte schuldig gemacht haben, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtet.

So soll der ehemalige Türsteher und mutmassliche Drogendealer hinter Gittern weiterhin islamistische Propaganda verbreiten, was Mitgefangenen Angst mache. Er habe sich hinter Gittern unter den anderen Muslimen eine führende Stellung verschafft und leite auch die gemeinsamen Gebete. Dabei habe er Mitgefangenen Bilder von Hinrichtungsopfern des IS gezeigt, die laut Gerichtsakten «an Abscheulichkeit nicht zu übertreffen» gewesen seien. Einem christlichen Mitgefangenen habe er gedroht, ihn zu enthaupten.

Ausserdem soll M. versucht haben, aus dem Gefängnis heraus den Mord an seiner früheren Ehefrau anzuordnen. Dies geht aus Informationen hervor, die dem «Tages-Anzeiger» von Personen aus der Strafanstalt zugespielt wurden. Wegen eines früher erteilten Mordauftrags wurde gegen M. ein Kontaktverbot verfügt. Dennoch soll es ihm gelungen sein, auch seine Ex-Frau als Ziel eines Anschlages bestimmt zu haben. Ausführen sollten diesen angeblich in Europa lebende Verwandte von M. Laut dem Bericht gaben Quellen aus dem Gefängnis an, M. könne sich täglich mehrere Stunden im Gefängnishof und Gemeinschaftsräumen aufhalten.

Neues Vefahren eingeleitet

Ob die neuen Vorwürfe zu Recht erhoben werden, ist derzeit noch unklar. Ebenso wie bei seiner Verurteilung 2020, die noch nicht rechtskräftig ist, gilt auch hier die Unschuldsvermutung für den Iraker. Die Bundesanwaltschaft liess aber verlauten, es sei in diesem Zusammenhang ein neues Verfahren eröffnet worden, die Ermittlungen seien am Laufen. Dafür stehe die Anklagekammer in enger Zusammenarbeit mit allen involvierten Behörden.

Die Kantonspolizei Thurgau gab an, es seien Massnahmen zum Schutz der Ex-Frau von M. getroffen worden. Denn gemäss abgehörten Gesprächen soll er schon früher mit dem Mord an der Frau gedroht haben, falls sie sich von ihm scheiden lasse. Die Ehe wurde mittlerweile aufgelöst. Des Weiteren soll Azad M. seiner früheren Ehefrau die Schuld an seiner Gefängnisstrafe geben.

Morgen Mittwoch muss sich Azad M. der Berufungsverhandlung in Bellinzona stellen. Ob die nun neu erhobenen Vorwürfe gegen ihn dabei einen Einfluss haben, ist unklar.

