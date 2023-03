Arbeitsunfall in Niederdorf: Chauffeur von Bagger schwer verletzt

Auf einer Baustelle an der Hauptstrasse in Niederdorf kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Dabei ist ein 37-jähriger Lastwagenchauffeur von einem Bagger erfasst und schwer verletzt worden.

Am Montagnachmittag kam es auf einer Baustelle an der Hauptstrasse in Niederdorf zu einem schweren Arbeitsunfall. Dabei sei ein 37-jähriger Lastwagenchauffeur von einem Bagger erfasst und schwer verletzt worden, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte.