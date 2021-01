Einer Pflegefachfrau aus dem Kanton Bern wird versuchte vorsätzliche Tötung der eigenen Tochter zur Last gelegt. Diese Woche muss sich die Beschuldigte vor dem Regionalgericht in Burgdorf BE verantworten.

Darum geht’s Der Berner Pflegefachfrau Monika W.* (41) wird vorgeworfen, ihrem Kind mehrmals Mund und Nase zugehalten und dadurch dessen Tod in Kauf genommen zu haben.

Eine Gutachterin bescheinigt der Beschuldigten das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom: Dabei geben vornehmlich Mütter bei ihrem Kind fälschlich Symptome oder führen diese aktiv herbei, um daraufhin Medikamente und Therapien zu verlangen.

Monika W. weist sowohl die Diagnose als auch die ihr zur Last gelegten Straftaten von sich.

Die Liste an Straftaten, welche die Bernerin Monika W.* zwischen November 2011 und Juli 2014 gegen das eigene Kind begangen haben soll, ist lang: Nicht weniger als sieben Mal soll sie ihrer im Oktober 2011 zur Welt gekommenen Tochter Sophie* gemäss Anklageschrift «die Atemöffnungen in unbekannter Weise von aussen» verlegt haben, wodurch das Kleinkind jeweils einen Sauerstoffmangel im Gehirn, Erstickungskrämpfe sowie Petechien (winzige Einblutungen in die Haut) an diversen Körperstellen erlitten habe. Die Staatsanwaltschaft geht von einer «unmittelbaren Lebensgefahr» aus, womit die Mutter «den Tod ihrer Tochter in Kauf genommen» habe.

Ausserdem habe W. bei Sophie zweimal gewaltsam einen Stauchungsbruch des Schienbeins herbeigeführt, worauf das Baby mit Schmerzmitteln habe versorgt werden und jeweils während mehrerer Wochen einen Gips habe tragen müssen. Und schliesslich, so die Anklage, habe die Beschuldigte der Tochter vorsätzlich und ohne ärztliche Verschreibung Benzodiazepine (Schlaf- und Beruhigungsmittel) in einer Menge verabreicht, die Bewusstlosigkeit, Koordinationsstörungen und «ausgeprägte Schläfrigkeit» verursacht hätten. Auch ein Antiepileptikum habe sie ihr ohne medizinische Indikation zum Einnehmen gegeben.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt W. daher der versuchten vorsätzlichen Tötung, der einfachen Körperverletzung sowie des Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe.

Wie eine ehemalige Mitarbeitende der Kinderschutzgruppe des Berner Inselspitals am Montag vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau sagte, hätten Unklarheiten darüber bestanden, welche Ursachen den Verletzungen des Kindes zugrunde liegen. Im März 2014 sei deshalb eine Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde gemacht worden. Ende Juli desselben Jahres wurde Anzeige erstattet.

«Wenig Einsicht in Hintergründe ihres Verhaltens»

Warum könnte eine Mutter derartige Greueltaten am eigenen Kind begehen? Eine mögliche Antwort liefert ein forensisch-psychiatrisches Gutachten aus dem Jahr 2018. Es attestiert W. das sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom (der Name geht auf die Lügengeschichten des Barons von Münchhausen zurück). Vereinfacht handelt es sich um eine Form der Kindesmisshandlung, bei der in der Regel die Mutter bei einem Kind Anzeichen einer Krankheit vortäuscht oder aktiv herbeiführt, um wiederholt eine medizinische Behandlung zu verlangen und die Rolle der scheinbar aufopferungsvollen und fürsorglichen Mutter zu übernehmen. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit spiele bei dieser Störung oft eine grosse Rolle, erklärte die Gutachterin vor Gericht.

Für ihre «schwere psychische Störung» fehle W. aber jegliches Bewusstsein, so die Medizinerin weiter. Dies habe mitunter damit zu tun, dass die Frau selbst hohe Ansprüche daran habe, was eine gute Mutter leisten können müsse. Die der Angeklagten zur Last gelegten schädigenden Handlungen gegenüber ihrer Tochter seien aber unmöglich mit diesen Ansprüchen zu vereinbaren – und würden folglich verdrängt. Entsprechend weise die Beschuldigte «wenig Einsicht in die Hintergründe ihres Verhaltens» auf.

Obschon der letzte Vorfall bald sieben Jahre her ist und die Kinderschutzmassnahmen in den letzten Jahren heruntergefahren wurden, schliesst die Gutachterin ein gewisses Rückfallrisiko bei W. nicht aus. Wie gross dieses ist, sei aber «enorm schwierig einzuschätzen» und hänge auch von äusseren Bedingungen ab. Sie rät der Beschuldigten zu einer ambulanten Massnahme, bei der sie sich mit ihrer psychischen Störung auseinandersetzt.

«Ich weiss, dass ich nichts getan habe»

Die 41-jährige Monika W. wurde am Montag vom Gericht lediglich zu ihrer Person befragt. Sie machte aber bereits deutlich, dass sie sowohl die von der Anklage erhobenen Vorwürfe als auch die Diagnose der Gutachterin von sich weist. «Wenn die Diagnose stimmen würde, hätte etwas passieren müssen» sagte die Frau mit schwarzer Hose und schwarzem Kapuzenpullover, dunkelroten Haaren und Brille. Aber: «Ich weiss, dass ich nichts getan habe.»

Die Bernerin besucht regelmässig eine psychiatrische Ergotherapie, wie sie sagt. Dies, weil sie gemerkt habe, «dass ich es nicht ohne Hilfe schaffe». In den letzten Jahren habe sie viel Stress und Druck erlebt. In den Sitzungen male sie Bilder und könne so ihrem Seelenleben Ausdruck verleihen. Grund für eine ambulante Massnahme, wie von der Gutachterin vorgeschlagen, sehe sie keinen. «Ich hatte psychiatrische Hilfe und kann selbst gut einschätzen, wann ich eine solche brauche», so die Pflegefachfrau, die aktuell in einem Seniorenheim tätig ist und dort auch Lernende betreut.

Auf die heutige familiäre Situation angesprochen, zeichnete W. ein harmonisches Bild. Zwischen Sophie und ihr herrsche eine «ganz normale Mutter-Tochter-Beziehung». Sophie suche oft ihre Nähe, und am Sonntagmorgen kuschle man manchmal zusammen. Die heute neunjährige Tochter, der nach wie vor ein Beistand zur Seite steht, sei ein ehrgeiziges und fortschrittliches Kind, so die Beschuldigte. Sie sei psychisch stabil, aber auch emotional – die Tränen kämen ihr relativ schnell.

Urteil für Freitag erwartet

Ebenfalls vom Gericht vernommen wurde am Nachmittag ein medizinischer Sachverständiger. Der Kinderarzt und Notfallmediziner bestätigte im Wesentlichen, dass die bei Sophie aufgetretenen Einblutungen und Erstickungskrämpfe die Folge einer blockierten Atmung sein könnten.

Am Dienstag wird Monika W. zu den ihr zur Last gelegten Straftatbeständen gefragt. 20 Minuten wird auch über den zweiten Prozesstag berichten. Das Urteil soll am Freitag erfolgen.

* Namen geändert