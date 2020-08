Regierungsrat und Kantonsarzt angezeigt

Wollte Regierungsrat eine Inspektion in Arztpraxis unterbinden?

Der Zuger Heilmittelinspektor erhebt Vorwürfe gegen seine zwei höchsten Vorgesetzten und einen Arzt aus dem Kanton Zug. Er glaubt, dass sie ihn extra daran hindern wollten, in der Praxis des Arztes eine Inspektion durchzuführen.

«Das ist mir in dreissig Jahren noch nie passiert»

Doch Ende Juli soll Kantonsarzt Rudolf Hauri den Heilmittelinspekter Cap «auf ausdrücklichen Wunsch des Gesundheitsdirektors» gebeten haben, auf die Inspektion zu verzichten, schreibt Cap in der Strafanzeige, die der Zuger Zeitung vorliege. Einen Tag später sei Cap dennoch bei der Praxis erschienen, worauf ihn dort die Generalsekretärin der Gesundheitsdirektion erwartet und ihm «nachdrücklich» nahe gelegt habe, doch auf die Inspektion zu verzichten. Erst am 7. August habe Cap die Praxis dennoch betreten können.

In drei Jahrzehnten «ist es mir noch nie passiert, dass meine Vorgesetzten mich an einer Inspektion hindern wollten – und das derart vehement», wird Cap im Artikel zitiert. Er habe nichts gegen den Arzt, sondern es gehe ihm um die Sache: Wegen schlimmer Mängel in der Praxis müsste dem Arzt die Bewilligung entzogen werden, wird Heilmittelinspektor Cap weiter zitiert. Weil ihm aber alle Zugänge blockiert worden seien, habe er nun Strafanzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen Kantonsarzt Rudolf Hauri, Gesundheitsdirektor Martin Pfister sowie den betreffenden Arzt.