Novak Djokovic: Vater befürchtet erneuten Einreise-Eklat in Australien

1 / 3 Wegen einer fehlenden Corona-Impfung durfte Djokovic im Januar 2022 nicht am Australian Open teilnehmen. Getty Images Sein Vater Srdjan Djokovic ahnt, dass in zwei Monaten das gleiche Theater losgehen wird. IMAGO/SNA In Wimbledon durfte der Serbe mitmachen und gewann prompt das Turnier. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

Rückblick in den Januar 2022: Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic reiste ungeimpft nach Australien, um den ersten Grand Slam des Jahres zu bestreiten. Djokovic gilt als Impfkritiker, für die Einreise nach Australien war damals jedoch eine Corona-Impfung vorgeschrieben. Stattdessen legte Djokovic eine medizinische Ausnahmegenehmigung durch eine im Dezember durchgemachte Corona-Infektion vor – zu wenig für die Behörden. Es folgte ein tagelanges Hickhack, das schliesslich mit der Ausweisung des Tennis-Stars endete. Djokovic musste noch vor dem Turnierstart binnen weniger Stunden das Land verlassen.

In gut zwei Monaten wird neuerlich in Melbourne um den Grand-Slam-Titel gespielt, Djokovic möchte diesmal beim ersten Major-Turnier des Jahres wieder an den Start gehen. Kein Wunder, ist der 35-Jährige doch Rekordsieger in Melbourne (mit neun Triumphen), liegt in der ewigen totalen Bestenliste bloss einen Major-Triumph hinter seinem Dauer-Rivalen Rafael Nadal (22 Major-Titel).

Befürchtung von Djokovic-Papa

Ob der Weltranglisten-Achte in Melbourne tatsächlich aufschlagen darf, ist allerdings noch offen. Für die Reise nach Australien ist zwar keine Impfung mehr nötig, allerdings erhielt Djokovic im Januar nach seiner Ausweisung ein dreijähriges Einreiseverbot aufgebrummt. Dieses müsste erst annulliert werden, bevor sich der 35-Jährige auf den Weg zum «Happy Slam» machen kann. Djokovics Vater Srdjan glaubt allerdings nicht daran, dass der 21-fache Grand-Slam-Triumphator tatsächlich in Melbourne aufschlagen wird.

«Sie wollten ihn brechen und zerstören, um zu zeigen, dass sie tun können, was sie wollen. Während er in einem Flugzeug nach Melbourne sass, haben sie die Gesetze geändert. Dafür war Australien verantwortlich», beklagte sich der Vater des Superstars beim serbischen Sender «K1». Und äusserte die Befürchtung, dass sein Sohn auch in zehn Wochen nicht in Melbourne aufschlagen werde. «Die Situation ist immer noch dieselbe. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird», so Srdjan Djokovic, fügte aber an: «Ich muss gut aufpassen, was ich sage. Das habe ich nicht gemacht, als sie ihn in ein Gefängnis gesteckt haben. Die grösste Schande aller Schanden.»

«Also haben sie ihn gestoppt»

Ausserdem teilte der Vater des Tennis-Stars neuerlich gegen das US Open aus. Neben dem ersten Grand Slam des Jahres durfte der serbische Tennis-Star auch nicht in New York aufschlagen. Auch für die Einreise in die USA war eine Impfung notwendig. In Wimbledon durfte Djokovic spielen, holte prompt den Titel. «Ich verstehe nicht, warum sie ihn in Melbourne und New York nicht spielen liessen, in London aber schon. Vielleicht, weil Novak in Wimbledon gezeigt hat, dass er der Beste ist. Also haben sie ihn vor dem US Open gestoppt», meinte Srdjan Djokovic.

Der Tennis-Star selbst sagte jüngst über ein Antreten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres: «Was Australien betrifft, gibt es positive Anzeichen, aber nur inoffiziell. Wir kommunizieren über meine Anwälte in Australien. Sie stehen in Kontakt mit den Behörden, die für meinen Fall zuständig sind», gab sich der 35-Jährige betont zurückhaltend.