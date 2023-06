Fünf Schweizer Sportstars übernehmen die Mineralquellen Adelboden

Der Schweizer NHL-Superstar Roman Josi, Stanley-Cup-Sieger Mark Streit, Nati-Goalie Yann Sommer, Schwingerkönig Christian Stucki und Federer-Tenniscoach Severin Lüthi haben sich mit Experten aus dem Wirtschaftssektor zusammengeschlossen und beteiligen sich an der AQVA Holding AG, welche per sofort die Mineralquellen Adelboden AG übernimmt.

Sommer mit den Berner Stars

Das Quintett wollte mit dem Investment schnell handeln. «Wir haben gelesen, dass Investoren aus China grosses Interesse am Kauf von Schweizer Quellen haben. Auch deshalb wollten wir in Adelboden ein Zeichen setzen», sagt Mark Streit gegenüber dem «Blick». Im März wurde bekannt, dass im Wallis eine der grössten Schweizer Trinkwasserzellen ins Ausland verkauft werden könnte. Vier der fünf Sportler stammen aus Bern – nur Yann Sommer nicht. Doch wieso beteiligt sich der frischgebackene deutsche Meister daran? Der ehemalige NHL-Star Mark Streit erklärt dies gegenüber der Zeitung wie folgt: «Wir haben uns vor einigen Jahren an einem Event kennen gelernt, die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt. Und jetzt bin ich glücklich, dass wir Yann für unser Engagement in Adelboden gewinnen konnten.»