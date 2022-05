Wieder patzt St. Gallen: «Wollten nicht für uns gewinnen – der Triumph wäre für die Fans gewesen» 

St.-Gallen-Präsident Hüppi stellt sich eigenen Fans in den Weg

Am Schluss war der Cup-Triumph von Lugano absolut verdient. Mit 4:1 gewannen die Tessiner gegen den FC St. Gallen. Nach einem frühen Schock durch Celar kamen die Espen zwar nochmals zurück – doch dann brachen die St. Galler komplett ein. Noch vor der Pause schoss Custodio das 2:1. In der zweiten Halbzeit waren es dann Bottani und Haile-Selassie, die den Sack zumachten. Die Leistung der St. Galler? Absolut enttäuschend – besonders nach der Pause.

Auch St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler sah das so. Sichtlich enttäuscht nach der deutlichen Pleite, die auch noch höher hätte ausfallen können, meinte er: «Es war das wichtigste Spiel in der Saison. Es war unser grosser Traum, diesen Final zu gewinnen. Doch das haben wir nicht geschafft.» Zwar sei sein Team nach dem frühen Schock gut zurückgekommen, doch dann sei es wieder eingebrochen. «Die Spieler waren viel zu unkonzentriert.» Es sei einfach enttäuschend den zweiten Final innert eines Jahres zu verlieren.

Mattia Croci-Torti ist überglücklich

Und nicht nur der 59-Jährige empfand so. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, waren alle St.-Gallen-Spieler fassungslos. «Es ist unglaublich bitter», so Espen-Captain Lukas Görtler später. Im Gegensatz zu seinem Coach sah er eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft – mit einer Ausnahme: «Die zwei Tore waren ein Nackenschlag.» Der 27-Jährige ärgert sich über alle Gegentreffer. «Wir betreiben unglaublich viel Aufwand, um vor das Tor zu kommen und der Gegner schiesst einfach vier Tore.» Die Enttäuschung der FCSG-Fans versteht er. «Jeder wollte gewinnen, jeder war bereit», sagt Görtler. «Wir wollten nicht für uns gewinnen, nicht für einen Titel in unserem Lebenslauf. Der Triumph wäre für die Fans gewesen.»