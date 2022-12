Zürich: ZVV entschuldigt sich wegen Kommentar zu Maskenpflicht auf Twitter

Der ZVV löschte infolge den Tweet. In einem weiteren Tweet räumte der ZVV ein, dass es sich beim letzten Inhalt um eine «überholte Information» handle.

In einem Tweet behauptete der ZVV, dass das Tragen einer Schutzmaske nach einigen Stunden bei einzelnen Mitarbeitenden zu Atmungsproblemen führe.

Am Tag darauf entschuldigte er sich öffentlich dafür.

Ein vierteiliger Tweet des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) sorgte in den sozialen Medien für Kopfschütteln. Dieser schrieb am Mittwoch unter anderem: «Durch das Tragen einer Schutzmaske wird regelmässig eigenes CO2 eingeatmet, was bei einzelnen Mitarbeitenden nach einigen Stunden zu Atmungsproblemen führen kann und aus Sicherheitsgründen nicht ideal wäre.»