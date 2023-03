Saudi National Bank wollte Credit Suisse retten: Bundesrat lehnte ab

Eine Gruppe von Grossaktionären rund um die Saudi National Bank soll am Sonntag eine Finanzspritze für die Credit Suisse in der Höhe von fünf Milliarden Dollar angeboten haben.

Die UBS wird ihre grosse Rivalin Credit Suisse für mehr als drei Milliarden Dollar übernehmen. Damit haben die Aufsichtsbehörden den grössten Bankendeal seit Jahren eingefädelt, um den gefährlichen Vertrauensverlust in das globale Bankensystem aufzuhalten. Dass die Credit Suisse nicht in der Lage gewesen sei, sich selbst zu retten, bedauerte Finanzministerin Karin Keller-Sutter an der Medienkonferenz vom Sonntag.



Wie nun aber das «Wall Street Journal» schreibt, habe eine Gruppe, angeführt vom grössten CS-Aktionär, der Saudi National Bank, in letzter Minute versucht, die taumelnde Grossbank am Leben zu erhalten. Eine mit der Sache vertraute Person habe demnach berichtet, dass die Gruppe einen Vorschlag für eine Finanzspritze in der Höhe von rund fünf Milliarden Dollar unterbreitet habe. Damit wären die Anleihegläubiger der Credit Suisse vollständig geschützt gewesen, wie es im Artikel weiter heisst.