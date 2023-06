Bern: Wolodimir Selenski wendet sich an die Schweiz

Seit längerem ist bekannt, dass Wolodimir Selenski zum Nationalrat spricht. Das sorgte für heftige Kontroversen. Die SVP hat angekündigt, die Rede zu boykottieren. Diese findet in der Mittagspause des Nationalrats statt, ist also nur halb-offiziell. Dennoch ist sie äusserst brisant. Einerseits lehnte das Parlament einen Milliarden-Kredit für die Ukraine ab. Anderseits wird vermutet, dass Hackerangriffe auf die Bundesverwaltung mit der Rede in Zusammenhang stehen. Deswegen herrscht eine gewisse Nervosität im Bundeshaus, ob alles klappt.