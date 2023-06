Alayah Pilgrim: FCZ-Star will Titel im Playoff-Final

Der entscheidende Penalty vor einem Jahr: Marie Höbinger traf und liess den FCZ jubeln. Video: SRF

Playoff-Final: Darum gehts Am Freitagabend findet der Playoff-Final der Women’s Super League statt.

Die FCZ Frauen treffen auf den Servette FC Chênois Féminin.

Alayah Pilgrim, Youngster beim FC Zürich, ist heiss auf den Titel.

Vor einem Jahr fand zum ersten Mal in der Geschichte der «Axa Women’s Super League» ein Endspiel statt, das finale Feuerwerk nach mehreren Playoff-Spielen. Erst im Penaltyschiessen setzten sich die FCZ Frauen gegen den Servette FC Chênois Féminin mit 5:4 durch. Am Freitagabend (20 Uhr, live auf 20 Minuten) kommt es in St. Gallen im diesjährigen Final der Schweizer Meisterschaft erneut zu dieser Affiche.

FCZ-Youngster Alayah Pilgrim sagt: «Die Vorfreude ist riesig, ich stand noch nie in einem Finalspiel.» Die 20-Jährige wechselte vor einem Jahr vom FC Basel nach Zürich und überzeugte seither mit guten Leistungen. Wettbewerbsübergreifend schoss sie in 32 Spielen zehn Tore und bereitete drei weitere vor. «Der Titel würde mir sehr viel bedeuten», erklärt Pilgrim. «Es wäre mein erster. Ich würde diesen Moment nie mehr vergessen.»

Coumba Sow spielt gegen Herzensverein

Dass die Genferinnen und die Zürcherinnen im Final stehen, verwundert nicht. Es sind die besten Teams der Schweiz, die Quali schlossen sie auf Platz eins und zwei ab. Servette gewann in dieser Saison bereits den Cup. Keine Equipe erzielte mehr Tore als Genf und Zürich, keine Mannschaft erhielt weniger Gegentore. Dessen ist sich auch Pilgrim bewusst: «Servette ist kein einfacher Gegner, aber einer auf Augenhöhe.» Das grosse Plus der Zürcherinnen sei der Zusammenhalt. «Servette ist individuell sehr stark besetzt, am Ende zählt aber immer die Teamleistung. Darauf zählen und vertrauen wir», so Pilgrim.

Wer gewinnt den Final? Die Zürcherinnen. Die Genferinnen.

Besonders aufpassen müssen die Zürcherinnen zum Beispiel auf Natalia Padilla Bidas. Die polnisch-spanische Tormaschine schoss in dieser Saison in 20 Liga-Spielen bisher 21 Tore (8 Vorlagen). Auch hat Servette Coumba Sow. Die 28-Jährige kam im Winter von Paris an den Genfersee, um für die WM Spielpraxis zu sammeln, entwickelte sich schnell zur absoluten Leistungsträgerin. Nun steht die Ur-Zürcherin im Final gegen ihren Herzensverein und will diesem den Titel wegschnappen.

Die Zürcherinnen um Pilgrim haben etwas dagegen. Die 20-Jährige kann wohl auch auf prominente Unterstützung auf der Tribüne zählen. So wird im Kybunpark nicht nur die Familie Pilgrim anfeuern – auch die Brüder Okafor werden da sein: Freund Elijah, Nati-Star Noah ebenfalls und Isaiah, wenn es ihm zeitlich reicht.

1 / 5 Die FCZ Frauen treffen im Playoff-Final auf … freshfocus … die Genferinnen um Tormaschine Natalia Padilla Bidas, die die gesamte Liga kurz und klein schiesst. Martin Meienberger/freshfocus Aber auch die Zürcherin Fabienne Humm ist in Torlaune. freshfocus

Auf wen hofft Nati-Trainerin Inka Grings?

Während diese für die FCZ Frauen sein werden, wird Nati-Trainerin Inka Grings neutral sein. Die Deutsche, die bis zum Winter noch Zürich-Coach war, sagt zu 20 Minuten: «Es ist verständlich, dass ich zu den Spielerinnen eine intensive Beziehung habe. Das wissen alle. Aber als Nati-Trainerin bin ich absolut neutral, da ist es auch egal, ob ich jemanden mehr mag oder weniger.» Es werde ein tolles Spiel werden und sie hoffe auf viele Tore. «Aber die sind ja in einem Final oftmals fraglich.»