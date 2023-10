FC Basel Frauen: Trikot-Chaos beim Spiel gegen Aarau

Die FCB-Frauen zogen sich also gelbe Überziehleibchen an.

Die Trikot-Hosen-Kombination der beiden Teams waren zu ähnlich – ein Outfit-Wechsel musste her.

Am Samstag gewannen die Baslerinnen mit 2:0 gegen Aarau.

In der Women’s Super League sind vier Spiele gespielt.

Wer sich den Jubel-Post der FCB-Frauen auf Instagram anschaut, wundert sich. Und das nicht wegen des Ergebnisses – der FC Basel gewann am Wochenende gegen den FC Aarau auswärts mit 2:0. Sondern wegen der Kleidung der Siegerinnen. Diese trugen nämlich über dem Rotblau-Shirt neongelbe Überziehleibchen.

Der Grund ist schnell erklärt: Die Trikots der beiden Teams waren zum Verwechseln ähnlich. Die schwarzen Shirts der Aarauerinnen konnte man kaum von den rotblauen Trikots mit schwarzen Ärmeln der Baslerinnen unterscheiden. Die Equipen mussten also reagieren. Mit dem Anziehen der gelben Überziehleibchen war es nach 15 Spielminuten jedoch nicht getan. Denn mit diesen gab es ein neues Problem: Nun sahen die Baslerinnen nämlich den Referees in ihren gelben Outfits zum Verwechseln ähnlich. Also nochmals eine Änderung: Die Schiris wechselten von hellgelb zu hellblau.