Einen kurzen Ausschnitt aus Woody Allens seltenem TV-Auftritt. «Es ist so absurd», sagt der Regisseur darin über die Misshandlungsvorwürfe seiner Adoptivtochter. Paramount+/CBS Sunday Morning

Darum gehts 1992 beschuldigte die damals siebenjährige Dylan Farrow ihren Adoptivvater Woody Allen, sie sexuell misshandelt zu haben.

Ihre Adoptivmutter Mia Farrow trennte sich kurz zuvor von Allen, weil er ein Verhältnis zu ihrer anderen Adoptivtochter, Soon-Yi Previn hatte, mit der er noch heute verheiratet ist.

Am Sonntag erschien auf dem Video-on-Demand-Service Paramount Plus nun erstmals nach knapp drei Jahrzehnten ein grosses TV-Interview mit dem umstrittenen Filmemacher.

Am Sonntag wurde nach fast dreissig Jahren das erste grosse Videointerview mit Woody Allen (85) ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde es bereits vergangenen Juli in Manhattan beim umstrittenen Starregisseur zuhause – Monate vor der Veröffentlichung von «Allen v. Farrow», einer Dokuserie, die Allens angebliche sexuelle Misshandlung gegen seine Adoptivtochter Dylan Farrow (35) thematisiert. Wir haben die wichtigsten Aussagen aus dem seltenen TV-Auftritt des Filmemachers zusammengefasst.

«Es ist so absurd»

Seit 1992 die ersten Misshandlungsvorwürfe gegen Allen aufkamen, beteuert der US-Amerikaner seine Unschuld – und tut dies auch weiterhin. «Es ist so absurd – und doch ist die Verleumdung geblieben», so Allen im Interview mit CBS-Moderator Lee Cowan (55). «Nichts, was ich Dylan gegenüber jemals angeblich getan habe, kann man als sexuelle Gewalt deuten.»

Die Vorwürfe sind laut Allen «nicht logisch». So sei er 57 Jahre lang nie der Misshandlung bezichtig worden – bis zum Sorgerechtsstreit mit Farrow. «Oberflächlich betrachtet, dachte ich nicht, dass es überhaupt einer Untersuchung bedarf», so Allen. Seine jetzige Familie sieht er ebenfalls als Beweis für seine Unschuld.

«Sie überlassen jemandem, den sie für einen Pädophilen halten, nicht zwei kleine Mädchen», so Allen über seine zwei Adoptivtöchter, die er mit Ehefrau Soon-Yi Previn (50) adoptiert hat und mittlerweile in ihren Zwanzigern sind. Ausserdem betont er, dass seine bisherigen Partnerinnen, bis auf seine aktuelle Frau, stets «altersgemäss» gewesen seien.

«Sie war ein gutes Kind»

Über Dylan sagt der Filmemacher: «Sie war ein gutes Kind. Ich glaube nicht, dass sie sich das ausdenkt. Ich glaube nicht, dass sie lügt. Ich denke, dass sie die Anschuldigungen wirklich für wahr hält.» Damit deutet Allen wohl an, dass seine Ex-Partnerin Mia ihre Tochter zu den Anschuldigungen instruiert habe.

Mit Dylan habe er seit den Anschuldigungen nicht mehr gesprochen. Er gibt jedoch im Interview an, dass er sie gerne kontaktieren würde.

«Die natürlichste Sache der Welt»

Im Interview sprach Allen auch über seine kontroverse Ehe zu Soon-Yi, ebenfalls Adoptivtochter seiner Ex-Freundin Mia Farrow. Als ihre Beziehung 1992 publik wurde, war Soon-Yi 21 Jahre alt. So gibt Allen an, zu Beginn «keinerlei Interesse» an ihr gehabt zu haben. Doch schliesslich habe sich das Verhältnis zur «tiefsten Beziehung in meinem Leben» entwickelt.

Auf die Frage hin, ob er die Beziehung jemals für unangebracht hielt, antwortet Allen: «Nein, es gab nie einen Moment, in dem es nicht die natürlichste Sache der Welt war. Es hat mich nicht verunsichert, weil die Beziehung zu Soon-Yi stufenweise zu Stande kam. Es war nicht so, dass ich eines Abends mit ihr ausgegangen bin und sie geküsst habe.»

«Sollte nie eine eheliche Beziehung werden»

«Ich habe in all den Jahren, in denen ich mit Mia zusammen war, nie in ihrem Haus geschlafen», behauptet Allen über seine zehnjährige Beziehung zu seiner Ex und fügt an: «Es sollte nie eine eheliche Beziehung werden. Es wurde nach einer Weile zu einer Beziehung der Bequemlichkeit.»

Dass ihr Partner eine Beziehung zu ihrer Tochter hat, fand die US-Amerikanerin heraus, als sie bei Allen Nacktfotos von Soon-Yi fand. «Man fand es heraus, bevor wir dazu bereit waren», so der Regisseur, «Das Letzte, was wir wollten, war, die Gefühle von irgendjemandem zu verletzen.»

«Sie sind närrisch»

In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Hollywoodstars von Allen distanziert, darunter Kate Winslet (45), Colin Firth (60) und Timothée Chalamet (25). Der Filmemacher findet: «Sie meinen es gut – sind aber närrisch.» Er führt aus: «Sie belangen eine vollkommen unschuldige Person und ermöglichen damit diese Lüge.» Dennoch gibt er an, dass es ihm schlussendlich nicht wichtig sei, was andere über ihn dachten.