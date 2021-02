Grund für den Auslieferungsstopp sei eine in den sozialen Medien kursierende Kritik von Buchbloggern, die die Vermarktungsstrategie des Loewe Verlags in Frage stellen. So habe der Verlag das Buch in Verbindung mit der «MeToo»-Debatte und dem mehrfach der sexuellen Gewalt beschuldigten Woody Allen vermarkten wollen.