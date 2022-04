Schutz vor bösen Überraschungen - Worauf man achten muss, damit die Untervermietung nicht im Horror endet

Wie und wann darf ich meine Wohnung untervermieten?

Worauf muss man beim Vertrag achten?

Der Mieter soll im Vertrag festhalten, dass «Wohnraum» vermietet wird, weil dann gesetzlich geregelt ist, welche Aktivitäten in einer Wohnung möglich sind. Sicher ist auch, wer haftbar ist für allfällige Schäden in der Wohnung, wie beispielsweise Kratzer im Parkett: «Dafür haftet der Mieter gegenüber dem Liegenschaftsbesitzer oder dessen Verwaltung», sagt Gähwiler.

Was kann man tun, wenn der Untermieter Probleme bereitet?

Gibt es Ärger mit dem Untermieter, kann der Vermieter diesen abmahnen und ihm mitteilen, dass es so nicht geht. So kann der Mieter seinem Untermieter etwa eine Frist von 48 Stunden setzen und verlangen, dass die Wohnung auch entsprechend genutzt wird. Im erwähnten Falle des jungen Luzerners ist aber eine fristlose Kündigung nicht möglich. Gähwiler: «Es ist darum sinnvoll, eine Abwägung zu machen, ob man die Wohnung in Untermiete abgeben will. Wenn man das Risiko eingehen will, so ist es ratsam, den Untermietvertrag auf unserer Webseite zu benutzen.»