Worblaufen: Bus verunglückt ohne Busfahrer

Gelenk-Bus kommt von der Strasse ab: Weshalb genau es zu diesem Unfall in Worblaufen BE kam, ist unklar.

Am Dienstagnachmittag verunglückte ein RBS-Bus in Worblaufen.

In Worblaufen BE (Gemeinde Ittigen) ist am Dienstag ein Bus des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) von der Strasse abgekommen. Dies zeigt ein Bild einer News-Scout.

Fahrer war beim Crash nicht im Bus

Am Mittwochmorgen informiert die Polizei in einer Medienmitteilung: Der Bus war in Richtung Münchenbuchsee unterwegs und hielt an der Haltestelle Löchligut an. Aus noch ungeklärten Gründen die Weiterfahrt nicht möglich gewesen. Der Chauffeur verliess laut Kapo deshalb den Bus, um herauszufinden, was das Problem war.