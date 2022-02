Wordle-Hype : Wordle – Das ist das neue Hype-Game

Wordle heisst der neueste Game-Hype, der gerade das Netz verzückt. Das Game hat sich innert weniger Monate eine grosse Fangemeinde geschaffen. Doch kaum gewinnt es an Popularität, haben die Fans Sorgen, dass das Game hinter einer Paywall verschwindet.

Wordle gibt es erst seit einigen Monaten. Neben dem englischen Original gibt es bereits unzählige Ableger – natürlich auch auf Deutsch. Diese sind von der Paywall nicht bedroht. Wordle reiht sich in eine ganze Reihe «einfacher» Games, wie Candy Crush, Among Us & Co. ein. Das Suchtpotential bei Wordle ist zumindest begrenzt, denn pro Tag gibt es nur ein einziges neues Rätsel. Zumindest beim Original.