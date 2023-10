World Cheese Awards: Norwegen gewinnt – Schweiz auf 3. Platz

Am vergangenen Freitag fanden die 35. World Cheese Awards in Trondheim, Norwegen, statt. Insgesamt wurden über 4500 Käsesorten aus 43 verschiedenen Ländern auf fünf Kontinenten eingereicht, wie der «Schweizer Bauer» schreibt.

Eine internationale Jury bestehend aus 264 Mitgliedern verkostete die Käse am Freitagmorgen und wählte zunächst eine Vorauswahl von 100 herausragenden Käsesorten aus. Eine sogenannte Superjury traf schliesslich aus diesen 100 eine weitere Auswahl von 16 herausragenden Käsen und liess das Publikum darüber abstimmen, welcher Käse den begehrten Titel gewinnen sollte. Vergangenes Jahr ging dieser Titel noch in die Schweiz.

Blauschimmelkäse gewinnt

Unter den 16 besten Käsen der Welt befanden sich auch zwei aus der Schweiz. Der «Eberle Würzig» aus der Dorfkäserei Muolen in St. Gallen erreichte den dritten Platz mit einer Bewertung von 97 Punkten. Auf dem vierten Platz landete der «Müller-Thurgau Rezent» aus der Käserei Müller-Thurgau in Hagenwil-Amriswil, Thurgau, mit 95 Punkten. Diese Käserei zeichnete sich nicht nur durch den vierten Platz aus, sondern schaffte es auch mit einem weiteren Käse in die Top 100, was ihr die Auszeichnung «Super Gold» für zwei ihrer Käse einbrachte, weiss der «Schweizer Bauer» zu berichten.