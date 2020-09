Johanne Gurfinkiel von der Coordination Intercommunautaire Contre l’Antisémitisme et la Diffamation (CICAD) glaubt dabei nicht an einen Zufall.

«Allgemein taucht der Begriff ‹Jude› regelmässig in Kreuzworträtseln auf. Aber mit ‹vergast› assoziiert, ist das ziemlich merkwürdig …» Leser-Reporter Marc erinnert sich daran, wie er sein Top-Secret-Lottoschein am 4. September an einem Kiosk in Thônex GE kaufte. Bei Top Secret, einem Spiel der Loterie Romande, kombiniert man Symbole und Buchstaben, um Wörter in einem Raster zu erhalten. Zu gewinnen gibt es bis zu 250’000 Franken.