Eure Themen : Worüber sollen wir schreiben? Stimme jetzt ab!

Klicke auf dein Wunschthema

Daniela (32): «Wie klimaschädlich soziale Medien und der Dauer-Internetkonsum tatsächlich sind.» Kim (40: «Es wird oft über die Polizei geschimpft. Ich würde gerne einen Artikel darüber, wie man sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten hat, lesen.» Kevin (35): «Dass Restaurants gerade auf dem Lande aussterben, Wirte am Verzweifeln sind, Gäste nichts zahlen wollen, aber Top-Qualität verlangen.» Christine (58): «Einsamkeit unter jungen Menschen. Weit verbreitet, leider ein Tabu. Mein Sohn, in der Schulzeit gemobbt, gehört auch dazu.» Philipp (47): «Nicht immer nur Armee-Bashing, sondern was unsere Militärpersonen wirklich tun: Heliflüge für Wasser und Waldbrand, Such- und Rettungsflüge, Minenräumen, Friedensförderung.» Daniela (42): «Barfussschuhe! Studien zeigen, dass bereits im Kindergartenalter Füsse deformiert sind durch zu kleine oder enge Schuhe. Vielen ist gar nicht bewusst, dass die gängigen Marken meist viel zu eng sind.» Gabriela (69): «Über per Zufall ausgewählte Menschen aus der ganzen Schweiz. Das könnte zeigen, wie bunt unsere Gesellschaft ist: Jung und Alt, Schweizer und Ausländer, diverse Kulturen.» Priska (53): «Wieso Autowaschanlagen auch bei grösster Hitze und drohender Wasserknappheit verwendet werden dürfen.»