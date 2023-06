Eure Themen : Worüber sollen wir schreiben? Stimme jetzt ab!

Frage

Julia (34): «Long Covid und dessen Folgen für die Gesundheit, die Wirtschaft etc.» Dario (24): «Wird die Schweiz immer rechter? Wem nützt die rechte Politik?» Amine (26): «Geschichten von Leuten, die sich in der Schweiz sehr gut integriert haben.» Jan (33): «Über Gewalt an Polizisten.» Bianca (21), Steffu (26), Nathalie (47) und andere: «Good News!» Melanie (40): «Mobbing während und nach Schwangerschaft.» L. (22): «Dating auf dem Land.» Melanie (33): «Die verheerendsten Katastrophen der Schweizer Geschichte.» Dario (25) und andere Community-Mitglieder: «Parteienfinanzierung, Lobbyismus und Vetterliwirtschaft in der Schweizer Politik.» D. (32): «Über die mentale Gesundheit von Männern.»