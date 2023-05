Kanton Bern: Jetzt spricht sich der Gurnigel-Drifter

Nun wurde der Mann wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt. Er muss eine Busse von 300 Franken und die Verfahrenskosten von 150 Franken bezahlen, total also 450 Franken.

«Es war ein Missverständnis»

Wie F. gegenüber 20 Minuten erzählt, wollte er mit einer Kollegin in das Gantrischgebiet fahren, um die Sterne zu beobachten. «Wir haben gehört, dass es eine der klarsten Nächte überhaupt sein würde, also entschlossen wir uns, das anzuschauen.» Ihr Ziel war ein Parkplatz, der via Verbindungsstrasse mit einer Steigung erreichbar ist. Wie der 22-Jährige berichtet, war die Passstrasse mit Schnee bedeckt und ein Fahrzeug sei hinter ihm und seiner Beifahrerin hergefahren.