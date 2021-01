Es war mein Geburtstag. Ich sass mit einem Glas Prosecco in der Hand auf einem Sofa irgendwo in der Agglo und war furchtbar nervös. Neben mir sass Stefan. Gleich würde ich unter seiner Aufsicht mit einer gefesselten Frau mit verbundenen Augen wilden Sex haben und es fühlte sich komplett surreal, falsch und zugleich wahnsinnig adventurous an. Klingt Fake? Jedes Wort ist wahr:

Ihr erinnert euch, mit Stefan habe ich schon einiges erlebt. Aber als er mir kurz vor meinem Geburi schrieb, er wolle mit mir etwas besprechen, war ich gespannt, was so geheimnisvoll sein könnte, dass er dazu keine seiner üblichen nervig-langen Sprachnachrichten schickt. «Hör zu», meinte er und blickte mich aufgeregt an. «Ich hab dir doch mal von Giselle erzählt?» Ich schüttelte den Kopf. «Also, dieses Gschleik mit dem absurden Sexdrive und so krassen Vorlieben!» Ah, ja. Da war mal was. «Also, das klingt jetzt vielleicht krass, aber Giselle würde gerne anonym mit einem fremden Mann Sex haben. Und zwar richtig harten.» «What?!» «Ja, ich weiss, es klingt ziemlich krank. Aber wir haben ein paar Mal darüber gesprochen und sie will das wirklich. Und sie hat mir auch genau gesagt, was geht und was nicht. Und weil du ja Geburtstag hast, würde ich dir das gerne schenken. Und ihr natürlich auch.» Ich war ziemlich perplex. Stefan wollte mir faktisch – wie ein Barbare im Mittelalter – eine Frau schenken. Mit dem Unterschied, dass es anscheinend ihre Idee war. Wie sich die Zeiten ändern.