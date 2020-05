Geheimdokument

US-Marine veröffentlicht Videos mit unidentifizierten Flugobjekten

Videos der US-Marine zeigen drei Sequenzen mit Flugobjekten. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht lässt vermuten, dass auch Experten nicht wissen, was wirklich dahinter steckt.

«Das unbekannte Flugobjekt war silbrig und etwa so gross wie ein Koffer», wie es im Bericht heisst. Bei der Begegnung vom vom 26. März 2014 seien Jets der Navy bis zu 300 Meter nah an das Flugobjekt gelangt. Dennoch konnte die US-Marine nicht zuordnen, was sie da gesehen hatte. Der Report enthält Dutzende solcher Begegnungen.

Laut US-Newsportal «CNN» handelt es sich beim Bericht der Navy um ein Geheimdokument, das durch den «Freedom of Information-Act» an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Pentagon veröffentlichte Videos

Kampfjet verfolgt Flugobjekt

«Die in den Videos beobachteten Luftphänomene bleiben als ‘unidentifiziert’ charakterisiert», teilte die Sprecherin Ende April mit. Viel zu erkennen ist auf den grobkörnigen Videos nicht. So ist beispielsweise auf einem Clip mit dem Titel GOFAST.wmv ein sich schnell bewegender Punkt zu sehen, der von der Besatzung eines Kampfjets verfolgt wird. «Wow, was ist das?», fragt einer der Männer an Bord. Auf dem Clip mit dem Titel GIMBAL.wmv verfolgt ein Kampfjet ebenfalls ein schnell fliegendes Objekt. «Schau Dir das Ding an», sagt ein erstauntes Besatzungsmitglied.