Wrackteil von «Challenger» im Atlantik entdeckt

Cape Canaveral : Taucher entdecken Wrackteil der «Challenger»-Raumfähre im Atlantik

Das Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa gab die Entdeckung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Die Raumfähre verunglückte im Jahr 1986.

Ein grosser Teil der 1986 verunglückten US-Raumfähre «Challenger» ist auf dem Grund des Atlantik entdeckt worden. «Beim ersten Hören bringt es dich zurück nach 1986», sagte Michael Ciannilli, der bei der Nasa für die Überreste der beiden verlorenen Space Shuttles «Challenger» und «Columbia» verantwortlich ist. Es handele sich um eines der grössten Trümmerteile, die in den Jahrzehnten nach dem Absturz gefunden worden seien.

Die Raumfähre «Challenger» explodierte am 28. Januar 1986 wenige Sekunden nach dem Start.

Screenshot The History Channel

Wrackteil bleibt vorerst im Meer

Die «Challenger» verunglückte kurz nach dem Start am 28. Januar 1986. Sie brach plötzlich auseinander. Alle sieben Menschen an Bord kamen ums Leben, einschliesslich Christa McAuliffe. Die Lehrerin hätte als erste gewöhnliche Zivilistin ins All fliegen sollen.