Scott Hall - Wrestling-Legende Razor Ramon ist tot

Die Wrestling -Welt trauert um Scott Hall. Der US-Amerikaner ist am Montag im Alter von 63 Jahren an den Folgen eines dreifachen Herzinfarkts gestorben. In den 90er-Jahren sorgte er unter seinem Ringnamen Razor Ramon in der damaligen World Wrestling Federation (heute World Wrestling Entertainment) für Furore. Mit dem Gimmick eines Exilkubaners, angelehnt an die von Al Pacino gespielte Filmfigur Tony Montana aus « Scarface », wurde Hall zum Publikumsliebling. Seinen Übernamen «Bad Guy» behielt er auch bei seinem Wechsel in die damalige Konkurrenzliga World Championship Wrestling (WCW), wo er unter seinem bürgerlichen Namen Scott Hall aufgetreten war.

Gezeichnet vom Alkohol- und Drogenkonsum



Nach mehreren Entzügen wurde Hall 2014 schliesslich doch noch in die Hall of Fame der World Wrestling Entertainment (WWE) aufgenommen. In seiner Rede sagte Hall damals: «Hard work pays off, dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do» (Harte Arbeit zahlt sich aus, Träume werden wahr. Schlechte Zeiten sind nicht von Dauer, aber böse Jungs schon).