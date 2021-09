Sexuelle Belästigung - Wrestling-Legende spielte vor Flight Attendant mit seinem Penis

Dass die Wrestling-Legende Ric Flair kein Kind von Traurigkeit war und noch immer ist, ist unlängst bekannt. Nun wird dem US-Amerikaner aber sexuelle Belästigung vorgeworfen. Herausgekommen ist das dank der US-Dokumentation «Dark Side of the Ring». In der neusten Ausgabe der Serie, die die dunkle Seite der Wrestling-Szene aufzeigt, wurde bekannt, dass Flair sich 2002 auf «The Plane Ride from Hell – der Flug aus der Hölle» unsittlich verhalten hatte. Auf diesem berüchtigten Rückflug in die USA aus London, in dem mehrere Wrestler dabei waren, kam es zu Alkohol- und Drogenexzessen – das war bereits länger bekannt.