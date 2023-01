Wrestling: Jay Briscoe (38) stirbt bei Autounfall

Der Unfall ereignete sich am Dienstag im US-Bundesstaat Delaware.

Jay Briscoe war über 20 Jahre lang in der Wrestling-Szene aktiv.

Die Wrestling-Welt trauert um einen ihrer Stars. Der 38-jährige Jay Briscoe kam in Delaware bei einem Autounfall ums Leben. Der Besitzer von All Elite Wrestling und Ring of Honor, Tony Khan, verkündete die traurige Nachricht auf Twitter.