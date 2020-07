Irre Show

Wrestling-Star verliert sein Auge – oder doch nicht?

Widerliche Szenen sind in der Nacht über die TV-Bildschirme gelaufen. So verlor WWA-Star Rey Mysterio bei einem Kampf sein Auge – ganz nach Drehbuch.

Fast die gesamte Unterhaltungsindustrie steht still. Und das weltweit. Doch etwas läuft unbeirrt weiter. So sendet die WWE weiterhin ihre Wrestlingsshows – auch dieses Wochenende. Und was die Wrestling-Fans da zu Gesicht bekommen haben, wird viele schockiert haben. Ein Kampf war nämlich nur widerlich. So verlor WWE-Star Rey Mysterio ein Auge. Unfassbar dabei: Es stand sogar im Drehbuch.