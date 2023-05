Wrexham dreht nach Aufstieg durch und Hollywood-Stars feiern mit

So sah die Parade Wrexhams aus. Twitter/Wrexham FC

Darum gehts Der Wrexham FC hat seinen Aufstieg mit einer Parade gefeiert.

Mit dabei waren die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney.

Tausende Fans säumten die Strasse, als drei offene Busse mit den Spielern vorbeifuhren.

Tausende Fans feierten in der walisischen Stadt Wrexham ihr Fussballteam. Die Spieler und Spielerinnen – das Frauenteam war ebenfalls aufgestiegen – standen auf drei offenen Bussen und jubelten. Mittendrin: die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Die Parade fand rund zehn Tage nach dem Aufstieg des Clubs in die vierte englische Liga statt.

«Alles, was ich (an)habe, riecht nach Champagner, Bier und Gras», schrieb der 46-jährige Reynolds über das kleine walisische Fussball-Märchen und fühlte sich «immer noch irgendwo zwischen Kichern und Schluchzen». Weiter meinte der Deadpool-Darsteller: «Diese Stadt und dieser Sport gehören zu den romantischsten Dingen dieser Welt.» Er hatte den Club mit McElhenney gut zwei Jahre zuvor übernommen.

Es gab auch königliches Lob

Der 1864 gegründete Club aus dem Nordosten von Wales hat schwere Zeiten hinter sich, der Einstieg der weltbekannten Investoren kam zum richtigen Zeitpunkt. Reynolds und McElhenney («It’s Always Sunny In Philadelphia») hatten das Projekt zur Herzensangelegenheit erklärt – entgegen der eher anonymisierten Geldgebergewohnheit im grossen englischen Fussball. Dafür gab es am Samstag sogar königliches Lob.

«Herzlichen Glückwunsch», schrieben Prinz William und Prinzessin Kate bei Twitter an den Verein. «Ein Verein mit so einer erstaunlichen Geschichte, der sich auf eine aufregende Zukunft in der Football League freut.» Das Thronfolgerpaar schloss mit: «Ihr habt Wales stolz gemacht.»

1 / 8 Wrexham-Mitbesitzer Ryan Reynolds (r.) und Rob McElhenney feiern mit Spielerinnen und Spielern. Getty Images Das Duo hatte den Club vor gut zwei Jahren übernommen. Getty Images Mit drei offenen Bussen und Tausenden Fans feierte die Stadt den Aufstieg in die League Two. REUTERS

Die vierte Liga, die League Two, zählt in England zum Profifussball, für Wrexham endete am Samstag eine 15-jährige Durststrecke. Bis zur Premier League mit den Giganten aus London und Manchester ist aber noch ein Stück. «Was mir gerade durch den Kopf geht, ist, dass die Leute immer wieder am Anfang gefragt haben: Warum Wrexham, warum Wrexham? Was jetzt gerade passiert, ist genau der Grund», sagte Reynolds. Auf dem Rasen tobte da schon die wilde Aufstiegsfeier. Welcher Fünftligaprofi kann schon von sich behaupten, dass Bilder von ihm derart um die (Fussball-)Welt gehen?

