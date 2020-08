Auf Grönland verunglückt

Top-Forscher Konrad Steffen stirbt bei Expedition

Der Forscher ist während einer Expedition auf Grönland tödlich verunglückt. Steffen war Direktor der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Konrad Steffen, Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, ist tot. Dies bestätigt die Forschungsanstalt auf Anfrage. Steffen war Professor am Institute for Atmosphere & Climate der ETH Zürich und Professor im Fachbereich Architecture, Civil and Environmental Engineering an der EPFL Lausanne. Der Forscher verunglückte am Samstag während einer Expedition auf Grönland. Der Gletscher-Experte wurde 68 Jahre alt.