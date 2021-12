Fall Peng Shuai : Nach Verschwinden von Peng Shui setzt die WTA sämtliche China-Turniere aus

Der Weltverband im Frauentennis greift im Fall der verschwundenen 35-Jährigen Tennisspielerin durch und führt bis auf weiteres keine Turniere in China mehr durch.

Aufgrund der Situation um die Tennisspielerin Peng Shuai hat die Damen-Tennis-Tour WTA alle Turniere in China und Hongkong ausgesetzt. Dies gab WTA-Chef Steve Simon am Mittwoch bekannt. «Mit gutem Gewissen sehe ich nicht, wie wir unsere Athleten fragen können, dort anzutreten, wenn Peng Shuai nicht erlaubt ist, frei zu kommunizieren», erklärte der WTA-Chef am Dienstag in einer Mitteilung. Peng Shuai werde anscheinend unter Druck gesetzt, ihre Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zu widerrufen. «Ich bedaure sehr, dass es so weit gekommen ist», sagte Simon.