WTO gibt Schweiz im Zoll-Streit mit USA recht

WTO : Schweiz gewinnt im Zollstreit gegen die USA

Ländern, die in der WTO-Streitschlichtung gewinnen, steht Kompensation zu.

Seit 2018 erheben die USA zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die Einfuhr bestimmter Stahlprodukte und in Höhe von zehn Prozent auf die Einfuhr bestimmter Aluminiumprodukte aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Schweiz leitete wie acht andere WTO-Mitglieder 2018 ein Streitbeilegungsverfahren bei der WTO (Welthandelsorganisation) ein. Das Verfahren wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert und dauerte insgesamt über vier Jahre.

Bekommt die Schweiz nun Geld zurück?

Ländern, die in der WTO-Streitschlichtung gewinnen, steht Kompensation in dem Umfang zu, wenn sie durch eine beanstandete Massnahme geschädigt worden sind. Allerdings können die USA formell in Berufung gehen. Weil Washington aber die Neubesetzung der Posten im Berufungsgremium seit Jahren blockiert, können Berufungsverhandlungen zur Zeit gar nicht stattfinden. Der Fall bleibt dann ungelöst hängen.